X – Scotto: “Rafa Marin, visite mediche la prossima settimana. Buongiorno resta in pole”

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, è intervenuto via social per commentare le ultime notizie di calciomercato: “Rafa Marin farà le visite mediche la prossima settimana e sarà in ritiro a Dimaro. Buongiorno resta il primo obiettivo, si attende l’apertura di Cairo per aprire la trattativa vera e propria. Hermoso è considerato come alternativa, ma i costi alti nonostante il parametro zero frenano il Napoli e il giocatore guarda anche altrove. Spinazzola a zero idea gradita a Conte per sostituire Mario Rui, che cerca squadra in Portogallo, dove vorrebbe finire la carriera”.

