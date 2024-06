Corriere dello Sport – Olivera, infortunio in nazionale: problema muscolare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’infortunio di Mathias Olivera in nazionale. Con l’esordio dell’Uruguay in Coppa America con il Panama, il giocatore del Napoli ha subito un infortunio, chiedendo il cambio al quindicesimo del secondo tempo. Ha riscontrato un problema muscolare, ma il giocatore avrebbe chiesto la sostituzione solo a scopo precauzionale. Dunque, il risentimento non dovrebbe rappresentare nulla di grave, solo un banale affaticamento.

