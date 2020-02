Napoli, Lozano ai margini della rosa: Ancelotti lo rivuole

Il calciatore più pagato nella storia del Napoli, non ha ancora trovato la chiave di volta per svoltare questa stagione disastrosa. Cinquanta milioni di euro che al momento non hanno portato a nulla, pochissime le presenze ancora meno i gol.

L’addio di Ancelotti non ha per nulla facilitato la situazione del messicano che con Gennaro Gattuso ha trovato solo sei presenze. Al momento però sembra non da scartare l’idea che vedrebbe “El Chucky“, in partenza per la Premier League proprio alla corte del suo ammiratore principale

