Venerato: “Benitez-De Laurentiis contatti telefonici. Rinnovo Gattuso, ADL vuole almeno tre vittorie”

Venerato fa il punto sulle ultime notizie in casa Napoli

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calcio Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli:

Venerato:

“Benitez-De Laurentiis? Contatti telefonici ci sono stati, si stimano molto. Il Celtic potrebbe essere interessato a Rafa, ma lui non si sente un traghettatore: cerca un progetto più lungo di sei mesi. Ove mai le cose andassero male, De Laurentiis vuole puntare invece su traghettatore. Il contratto di Gattuso resta sulla scrivania di De Laurentiis, è tutto pronto per 2.2 milioni netti. Nel caso non fosse lui l’allenatore, il budget per il tecnico non cambierebbe nel senso che l’ingaggio sarebbe sempre di 2.2 milioni. Per questo motivo si andrebbe su un profilo rampante come Italiano, Juric e De Zerbi. ADL è deluso e adirato ma è pronto a sottoscrivere il nuovo accordo con Rino se il campo darà risultati. Ad oggi il presidente non ha avuto contatti con l’allenatore dopo Verona. Il presidente si aspetta il passaggio del turno contro lo Spezia in Coppa Italia e 6 punti nelle prossime due gare di campionato. Al momento Gattuso resta saldo in sella, ma deve portare risultati. Contro lo Spezia si giocherà con il 4-3-3. Malcuit? Va a Firenze va con prestito secco gratuito più bonus legati a presenze ed obiettivi della Fiorentina. Maksimovic? Interesse del Tottenham confermate dall’entourage ma non del Napoli, andrebbe via già adesso”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iannicelli: “La stagione può essere ancora salvata, fate preso!”

L’altra Campania – Turris-Avellino 0-2, lupi al terzo posto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’ex di Armie Hammer: “Voleva farmi togliere una costola e mangiarla, mi ha inciso con un coltello”