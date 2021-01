PRIMAVERA NAPOLI – Facchini lascia la maglia azzurra

Facchini – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

L’U.S. Fiorenzuola ha riaccolto in organico il talentuoso difensore Filippo Facchini, atleta fiorenzuolano DOC, classe 2002, reduce da una parentesi di qualche mese vissuta tra le file della Primavera del Napoli.

Facchini si era trasferito in prestito con diritto di riscatto in favore del club partenopeo, un prestito risolto anticipatamente nei giorni scorsi, con il 19enne prodotto del Settore Giovanile rossonero che è già stato a disposizione di Mister Luca Tabbiani per il match vinto nel pomeriggio di ieri contro il Real Forte Querceta.

Di seguito, il Comunicato Ufficiale redatto e diramato nei giorni scorsi a cura dell’Ufficio Stampa dell’U.S. Fiorenzuola 1922.

“U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente che Filippo Facchini è rientrato dal prestito alla Primavera della S.S.C. Napoli.

Facchini, prodotto della nostra Academy, è da questa settimana reintegrato con la rosa della Serie D di Mister Luca Tabbiani e sarà a disposizione per la sfida contro il Real Forte Querceta, per la quale è stato convocato nei 20 che saranno a disposizione dello Staff Tecnico rossonero. Bentornato Filippo!”.