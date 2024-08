Ngonge in uscita, la Lazio ha chiesto informazioni

Cyril Ngonge potrebbe lasciare il Napoli di Antonio Conte, la Lazio avrebbe chiesto informazioni sull’attaccante.

La Lazio sarebbe interessata a Cyril Ngonge, attaccante che a breve potrebbe salutare il Napoli. Il motivo avrebbe a che fare con il poco spazio che potrebbe avere in campo nella prossima stagione nel momento in cui arriverebbe David Neres.

Secondo quanto si legge sul sito di Sportmediaset il club biancoceleste avrebbe chiesto informazioni per un eventuale prestito, considerato anche che il tecnico Marco Baroni già lo conosce bene.

“Cyril Ngonge potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato. Con l’arrivo di David Neres ormai cosa fatta, l’ex esterno dell’Hellas Verona potrebbe trovare poco spazio, motivo per il quale potrebbe considerare di lasciare il club. Su di lui è forte l’interesse della Lazio, che nelle ultime ore l’ha chiesto in prestito. Baroni lo conosce bene e punta su di lui per puntellare l’attacco.”

