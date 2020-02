News Calcio Napoli – Padovan: “Giua andrebbe sospeso per tutto il campionato”

News Calcio Napoli – Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta a Calcio Napoli 24 live per parlare dell’arbitro Giua

“In Napoli-Lecce c’è stato un chiaro errore di presunzione. L’arbitro di Olbia andrebbe sospeso fino alla fine di questa stagione perchè si è rifiutato di andare al monitor di servizio. Con tanta presunzione ha voluto “decidere lui” dopo la chiamata del VAR. Il Napoli avrebbe potuto indirizzare la partita in modo diverso. Giua è un presuntuoso esibizionista e persone simili non servono al nostro calcio. In Inghilterra, gli arbitri dopo la chiamata del VAR, danno subito rigore senza nemmeno andare al monitor. Da noi, gli arbitri come Giua, vogliono fare i protagonisti già al primo anno di serie A”.

