Napoli-Hermoso, fissata data di scadenza per chiudere la trattativa

Secondo il giornalista Orazio Accomando il Napoli avrebbe intenzione di chiudere la trattativa per Mario Hermoso nel corso del mese di giugno.

Il giornalista di DAZN Orazio Accomando è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, nel corso della trasmissione “Radio Goal”, parlando di Mario Hermoso. Il Napoli sarebbe interessato al difensore dell’Atletico Madrid e la trattativa in questione sarebbe anche in una fase avanzata. Non solo: sarebbe stata fissata anche una data di scadenza per chiudere il tutto.

“Da come ho raccontato mi risulta che la trattativa tra Mario Hermoso ed il Napoli sia in fase avanzata. So che questi giorni sono decisivi, l’entourage del calciatore ed il Napoli vogliono provare a chiudere entro il 20 giugno. Il calciatore piace anche alla Roma, ma il Napoli è più avanti e c’è fretta di chiudere per tutti. Questa trattativa è iniziata nei primi di aprile, il primo tweet lo feci il 9 aprile. So che la prossima settimana potrebbero esserci degli incontri tra Spagna e Sardegna, ma siamo veramente a buon punto. Il Napoli ha offerto un triennale con opzione per un ulteriore anno, oggi la distanza riguarda l’ingaggio e i bonus e non le commissioni. Il calciatore cerca un contratto importante perché ha 29 anni.”