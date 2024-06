Mercato Napoli, le ultime tra acquisti, cessioni e rinnovi

Il giornalista Sky Francesco Modugno ha riportato le ultime sul mercato del Napoli ai microfoni di Sky Sport 24.

Il giornalista Francesco Modugno ha riportato il punto della situazione sul mercato del Napoli. Quest’ultimo è infatti intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato della situazione attuale de club azzurro per quanto riguarda i nuovi acquisti, ma anche le prossime cessioni e gli accordi da rinnovare.

Di seguito le sue parole:

“Khvicha Kvaratskhelia è destinato a rinnovare il suo contratto con il Napoli; insieme a lui rinnovernno anche Folorunsho ed Alex Meret. Il grande obiettivo del club è Alessandro Buongiorno, la sua valutazione è di circa 40 milioni, si prova a convincere il presidente Cairo ed il Torino. C’è poi Mario Hermoso che è un’opzione concreta e forte per la difensa, sulla quale forse il Napoli sta facendo qualche riflessione. C’è poi Victor Osimhen, per il quale nessuno al momento sembra spingersi a quei 130 milioni della clausola, più gli 11 milioni netti di ingaggio che sono in questo momento difficilmente sostenibili per il Napoli. Forse qualcosa in Premier League si muove, da lì possono offrire soldi al calciatore. Per quanto riguarda le alternative all’ attaccante nigeriano c’è Romelu Lukaku, che col decreto crescita potrebbe consentire al Napoli di alleggerire il monte ingaggi, ed Artem Dovbyk che piace anche al Milan.”

