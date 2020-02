UEFA, ecco la terza coppa: parteciperà la sesta classificata di A

UEFA, ecco la terza coppa: in EUROPA LEAGUE CONFERENCE ci giocherà la sesta classificata di A

Calcio News – Arriva la terza competizione europea per club. La UEFA ha infatti diramato nella giornata di oggi i criteri per la qualificazione alla Europa League Conference, che dalla stagione 2021/22 affiancherà Champions ed Europa League. Vi parteciperà la sesta classificata dei campionati europei, compresa la Serie A (in questo momento il Verona di Juric, in foto). Non cambiano gli altri piazzamenti: dalla prima alla quarta in classifica andranno in Champions League, la quinta e la vincente della Coppa Italia parteciperanno all’Europa League.

In totale, all’ELC parteciperanno 32 squadre, divise in otto gironi da quattro: la vincente si qualificherà all’Europa League dell’anno successivo. Le partite della nuova competizione – che inizierà nel 2021 – si giocheranno di giovedì alle 18.45 CET e 21.00 ,CET, proprio come la UEFA Europa League.