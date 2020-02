Marco Nosotti:”L’attacco del Napoli puo far male all’Inter, serve una grande prova”

Le parole dell’inviato Sky

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intevenuto il giornalista Marco Nosotti che ha parlato della sfida tra Inter e napoli. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha un’occasione unica per superare tutti i malanni. Potrebbe essere l’occasione per salvare la stagione e accedere in Europa. Il Napoli deve riuscire a stare unito. Devono fare una prova di gruppo. Questo è il lavoro più difficile per l’allenatore”.“L’attacco con i tre piccoletti è la scelta giusta per me. Gattuso conosce bene i suoi uomini e come si stanno preparando. Questo è un tridente che si conosce a memoria. Credo sia il modo giusto per la fase offensiva contro la difesa dell’Inter”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rrahmani-Napoli, il retroscena di Cm.com: così ADL ha anticipato l’Arsenal

News Calcio Napoli – Padovan: “Giua andrebbe sospeso per tutto il campionato”

Calciomercato – L’Atletico Madrid ci prova per Elsied Hysaj

Gennaro Iezzo non ha dubbi: “In porta farei giocare sempre Meret”

Alvino conferma: “Assenza importante: Koulibaly stasera non sarà della partita”

Guia fermato due turni, niente ricorso per la multa a Milik

Adl vuole Ivan Juric, è lui il primo nome per l’avvio del nuovo ciclo

Younes verso la Russia, c’è l’offerta ufficiale per il tedesco

CONTENUTI EXTRA

Striscione Casapound contro Anpi Spezia

Il Senato autorizza il processo a Salvini

Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori tris: è nato il terzo figlio, il sesso è un segreto