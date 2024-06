Corriere dello Sport – ADL accontenta Conte: c’è l’ok per Hermoso e Buongiorno

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su due possibili innesti in difesa. Alla corte di Conte potrebbero arrivare Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso. Al momento la priorità è il capitano del Torino, mentre lo spagnolo resta sullo sfondo come acquisto a parametro zero. Sono due trattative parallele sulle quali Manna sta lavorando da settimane, avendo continui contatti con l’entourage dei giocatori. Una sola cosa è certa: che il Napoli vuole rinnovare il reparto difensivo, dopo 48 gol subiti durante lo scorso campionato.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio annuncia: “Oggi inizia ufficialmente l’era Conte per il Napoli”

Napoli-Hermoso, la trattativa prosegue verso la chiusura: i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi