Corriere dello Sport – Di Lorenzo è un punto fermo nel Napoli: non sarà ceduto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Giovanni Di Lorenzo. Per il Napoli, il capitano è incedibile: “La sintesi è che il club azzurro non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore e dunque di trattare. Non c’è prezzo: la linea condivisa da tutte le parti in causa – presidente, ds, allenatore – in questo preciso momento storico è questa. Tra l’altro, sembrava che oggi potesse andare in scena un incontro con l’agente del capitano, ma alla fine non se n’è fatto più nulla”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

