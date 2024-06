Corriere dello Sport – Lukaku, cifra al ribasso: il Chelsea lo svende

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile sostituto di Victor Osimhen. Il nigeriano è corteggiato dall’Al-Hilal, Al-Ahli e da Psg e Arsenal. La clausola di 130 milioni è un ostacolo decisamente importante per i club, ma Calenda è al lavoro per cercare di piazzare il suo assistito. De Laurentiis, in attesa di qualche svolta positiva, è impegnato nella ricerca del suo sostituto. Antonio Conte ha chiesto Romelu Lukaku, che ha una clausola da 44 milioni di euro, ma il Chelsea al momento non vuole badare ai dettagli, tanto da potersi accontentare di soli 20-25 milioni.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio annuncia: “Oggi inizia ufficialmente l’era Conte per il Napoli”

Napoli-Hermoso, la trattativa prosegue verso la chiusura: i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi