Corriere dello Sport – Fabian ai margini: occasione Psg o un anno in tribuna.

Fabian Ruiz è in una situazione di stallo. Il centrocampista spagnolo al momento vive l’esperienza in azzurro da separato in casa, e l’occasione Psg è la chance per evitare di essere messo ai margini, e passare un intero anno in tribuna.

“Lui è a scadenza, non ha alcuna intenzione di rinnovare e da gennaio potrà accordarsi a parametro zero con qualsiasi club: e cosi, a prescindere dalla sua voglia matta di Real, un’ipotesi che scatterebbe soltanto nella prossima stagione, dietro l’angolo lo aspetta un anno di tribuna. Un anno sprecato: ecco perché l’offerta del Psg, ricca e prestigiosa, lo attrae sempre più. Giorno dopo giorno, Inevitabilmente”.

