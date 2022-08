Ore decisive per Navas: colpo a parametro zero fino al 2024

Da Milano sono sicuri: secondo Nicolò Schira, Keylor Navas sarà un giocatore del Napoli a tutti gli effetti. Sarebbe oggi la giornata decisiva per firmare il contratto che porterà il portiere in azzurro:

“Il Napoli è pronto a prendere Keylor Navas a parametro zero. Ha offerto un contratto fino al 2024, in programma oggi un incontro per finalizzare l’accordo”.

#Napoli are ready to sign Keylor #Navas from #PSG without #transfers fee. Offered a contract until 2024. Expected a new meeting today to try to finalize the agreement. #transfers https://t.co/Vcug5KAjtB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2022