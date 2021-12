Napoli-Empoli: Spalletti spera di recuperare 4 titolari

Il tecnico di Certaldo spera di vedere svuotarsi l’infermeria al più presto

In vista di Napoli-Empoli, Il Corriere del Mezzogiorno parla della situazione infortuni in casa azzurra. In occasione della gara di ieri in Europa League, Matteo Politano non è stato impiegato a causa vittima di problemi intestinali che lo hanno colpito. Per la sfida contro i toscani, Luciano Spalletti conta di recuperare non solo l’esterno d’attacco ma anche: Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz, e Andre Zambo Anguissa.

