Ospina verso l’addio, Spalletti punta tutto su Meret

Ospina può dire addio, Spalletti ha scelto Meret

L’esperto di calciomercato Ciro Venerato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha dato alcuni aggiornamenti sulla vicenda portieri in casa Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Ospina può lasciare Napoli. Sepe del Parma potrebbe tornare utile alla società azzurra anche per una questione di liste, essendo cresciuto nel vivaio partenopeo. Sirigu? A Napoli verrebbe a nuoto, ma vorrebbe giocare e Spalletti e la società hanno già scelto Meret per il ruolo di titolare della squadra del futuro. Chi verrà dovrà sapere che non ci saranno più ballottaggi in porta”.

