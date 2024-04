Napoli-Roma, diretta testuale live dal Maradona

Napoli-Roma, live dal Maradona

89′ Pareggio Roma. Dagli sviluppi di calcio d’angolo Abraham punisce gli azzurri

84′ VANTAGGIO NAPOLI!!! Osimhen questa volta non sbaglia, dagli 11 metri trafigge Svilar e completa la rimonta degli azzurri. Ora siamo sul 2-1

83′ RIGORE PER IL NAPOLI!!! Dopo un consulto al Var, Sozza punisce l’evidente fallo di Renato Sanches ai danni di Kvara

73′ Altra grandissima occasione per il Napoli!! Ngonge serve in profondità Osimhen che si invola verso l’area di rigore giallorossa, ma anche questa volta Svilar sventa in angolo

66′ Napoli vicinissimo al vantaggio! Cross di Politano dalla sinistra che pesca Osimhen in area, il colpo di testa del nigeriano sfiora il palo alla destra di Svilar

64′ PAREGGIO NAPOLI!!!! Cajuste recupera palla al limite dell’area, Olivera fa partire un tiro di sinistro che complice la deviazione beffa Svilar. Risultato nuovamente in parità

59′ Dagli 11 metri Dybala batte Meret e porta la Roma sul punteggio di 1-0

58′ Rigore per la Roma! Juan Jesus atterra Azmun e Sozza indica il dischetto

56′ Napoli ancora pericoloso. Politano dalla destra serve Lobotka in profondità, il destro dello slovacco viene respinto da Svilar

50′ Osimhen va via sulla sinistra liberandosi della marcatura, dal limite dell’area serve Politano che però di destro tima male e spreca

45′ Parte la ripresa di Napoli-Roma

SECONDO TEMPO

46′ Termina la prima frazione di gara. Napoli-Roma 0-0

45′ Concesso un solo minuto di recupero

40′ Kvara dalla sinistra si libera per il tiro, Svilar in grande stile sventa in angolo

36′ CLAMOROSA OCCASIONE PER IL NAPOLI!! Osimhen spizza di testa e favorisce Anguissa, che si invola vero la porta difesa da Svilar ma sbaglia clamorosamente il tiro a tu per tu sparando alto

30′ Altra occasione per Osimhen!! Il centravanti azzurro fugge via verso la porta avversaria, un volta entrato in area ci prova di destro ma Svilar respinge nuovamente

27′ Altro sviluppo dalla destra, Anguissa serve Osimhen in area che trova difficoltà nel girarsi verso la porta e il suo tentativo viene respinto dalla difesa avversaria

19′ Combinazione Politano-Di Lorenzo sulla destra, quest’ultimo si libera al tiro ma Svilar respinge

18′ Rilancio della difesa azzurra che pesca Osimhen in zona offensiva, il nigeriano brucia in velocità i difensori giallorossi ma è praticamente da solo nella metà campo avversaria. L’azione si chiude con un tiro facile preda di Svilar

6′ Prima occasione del match per la Roma: da calcio d’angolo Mancini fa la torre per Pellegrini, il colpo di testa del capitano giallorosso sorvola di poco la traversa

3′ Fase iniziale della gara con il Napoli in possesso si palla, silenzio di protesta delle due curve

1′ Si parte!!!

