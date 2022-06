“Tameze obiettivo mentre Nandez è un’opportunità”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista di ‘Sky Sport’, Luca Marchetti: “Tameze è un obiettivo del Napoli, mentre Nandez è più un opportunità. Bisognerà vedere quanto chiede il Cagliari, visto che la precedente trattativa si interruppe per questioni economiche.

Secondo me non andranno via ne Politano ne Petagna, oggi il Napoli se li vende deve sostituirli”.