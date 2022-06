Napoli, rinnovo Mertens: discorso non ancora chiuso definitivamente

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli potrebbe non essere chiuso definitivamente.

Dries Mertens non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del suo contratto con il Napoli, tuttavia secondo la Gazzetta dello Sport non è stato ancora stabilito niente di certo.

“La questione tattica è ovviamente di primaria importanza e per questo motivo in ritiro – con la squadra logicamente da completare – si lavorerà su due sistemi di gioco: il 4-2-3-1 ed il 4-3-3. Molto dipenderà anche dagli interpreti a disposizione di Spalletti, che aspetta sempre di capire se dietro la punta centrale avrà Deulofeu o Mertens (il discorso rinnovo potrebbe addirittura riaprirsi in extremis).”

