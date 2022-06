Napoli-Ostigard, trattativa in stand by: spunta un altro nome

La trattativa tra il Napoli e Leo Ostigard sarebbe in stand by in quanto la Società partenopea starebbe valutando anche un altro giocatore.

L’interesse del Napoli nei confronti di Leo Ostigard è ormai risaputo, tuttavia la trattativa sarebbe in pausa perché la Società di Aurelio De Laurentiis sarebbe interessato anche ad un altro giocatore. Per la precisione si tratta del difensore Nicolò Casale.

“Il cerchio si chiude sul nome di Ostigard. Il Napoli è in stand by: se il Verona abbassa le richieste per Casale, valutato attorno ai 10 milioni, sarebbe il difensore dell’Hellas il preferito. Ma il presidente Setti non sembra pronto a fare sconti.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, rinnovo Mertens: discorso non ancora chiuso definitivamente

Napoli, Fabian vicino all’addio: stabilita la cifra per la partenza

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dieci ore lavoro per 280 euro al mese. Virale il video della ragazza che dice no