Il Manchester United è pronto ad offrire 50 milioni per Kim Min-Jae

Kim Min-Jae piace al Manchester United

Alfredo Pedullà, su Gazzetta dello Sport, conferma l’interesse del Manchester United per Kim. Ecco quanto dichiarato:

“Arrivato da pochi mesi dopo una trattativa con brivido finale: il Rennes si era inserito e aveva l’accordo con il Fenerbahce, l’irruzione del Napoli quasi al fotofinish ha ribaltato gli scenari. Giuntoli lo aveva fatto seguire nei mesi precedenti, la possibilità di giocare la Champions a certi livelli ha fatto la differenza. Il Napoli ha pagato la clausola di circa 20 milioni e sa di aver fatto un affare: se oggi mettesse il coreano sul mercato, incasserebbe più del doppio. Non a caso si parla di un forte interesse del Manchester United, un club che – lo dice la storia del mercato – ha spesso pagato cifre esorbitanti per un difensore centrale. Per i Red Devils non sarebbe un problema preparare un assegno da 50 milioni, euro o sterline cambia poco, per provare a risolvere i problemi che restano con un altro investimento”.

