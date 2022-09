Lotito su Maradona: “Diego mi chiese di allenarsi a Formello. Ecco cosa pensava della Lazio”

Lotito: “Diego era un trascinatore, oltre che un grande campione”

Claudio Lotito ha parlato in Vaticano a margine della conferenza stampa per presentare la partita per la Pace del prossimo 14 novembre. Ecco quanto dichiarato:

“Partita della Pace? Ci sono legato per un fatto personale, ossia quando Maradona mi chiese di allenarsi a Formello, per poi rimanere colpito dell’affetto e dell’accoglienza. Diego era un trascinatore, oltre che un grande campione. Era molto sensibile ai valori umani, per lui la Lazio incarnava questi valori”.

