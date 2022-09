Napoli, fumata bianca per il rinnovo di Meret

Napoli, vicina la firma di Meret

Sembra ormai fatta per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli, dopo che in estate sembrava ormai certo l’addio per il portiere friulano. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le parti avrebbero trovato l’accordo e mancherebbero solo alcuni aspetti burocratici per apporre le firme. Il nuovo contratto scadrà a giugno 2026, nei prossimi giorni è previsto l’annuncio ufficiale.

