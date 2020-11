Simioli difende Insigne: “Basta guardare la vita degli altri, finitela!”

Gianni Simioli in difesa di Lorenzo Insgine

Gianni Simioli, conduttore del programma radiofonico de La Radiazza, attraverso un post su Facebook ha preso le difese di Lorenzo Insigne. Ecco quanto riportato:

“Ma la volete finire di guardare nelle vite degli altri? Genny Darone moglie di Lorenzo Insigne deve essere “costretta” (e ha fatto bene: sono con te!) a tornare sul famoso scherzo fatto a Le Iene per chiarire ancora una volta che suo marito la rispetta, la ama e non si sognerebbe mai di sfiorarla neanche con un dito? La smania fustigatrice vi sta trascinando verso un punto di non ritorno. Io non ci sto, noi non ci stiamo! Migliorate, miglioriamo i nostri comportamenti invece di puntare parole, destinate a chiunque, che sanno far male più di fucili. Questa è violenza. È ferocia che offende la memoria di tante, troppe donne che non ci sono più. Ormai ci penso tutti i giorni: chi come me e quelli che quanto me proprio non si ritrovano più a leggere e subire questi poveracci da tastiera, dovrebbero cancellarsi da certi social”.

