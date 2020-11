Juventus-Cagliari, Ziliani polemico. Altro tweet al veleno

Juventus-Cagliari, Ziliani polemico

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, il giornalista Paolo Ziliani punge nuovamente la Juventus. Ecco il Tweet:

“Nella foto LEGEND: il famoso gol regolare di CR7 in #JuveCagliari non annullato perchè #Morata in fuorigioco non disturba la visuale di Cragno che peraltro è già in tuffo anche se a prima vista non si direbbe mentre arbitro e VAR invece lo vedono benissimo.”

Nella foto LEGEND: il famoso gol regolare di CR7 in #JuveCagliari non annullato perchè #Morata in fuorigioco non disturba la visuale di Cragno che peraltro è già in tuffo anche se a prima vista non si direbbe mentre arbitro e VAR invece lo vedono benissimo. https://t.co/eH2pLqE2Ly — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 22, 2020

