Agente Udogie svela: “Potevamo chiudere con il Napoli: ecco perché non si è concretizzato”

L’agente di Udogie svela come l’esterno sia stato vicino ad indossare la maglia azzurra

Stefano Antonelli, agente di Udogie, ma anche di Karamoh e Mandragora, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto ha dichiarato:

Ag. Udogie:

“Ho un ottimo rapporto con il Napoli, pulito e trasparente. Giuntoli me lo ha chiesto prima della cessione al Tottenham? In quel momento, quando sono stato a Dimaro, il club navigava a vista e c’erano alcune situazioni in ballo e quello non era il momento adatto per una trattativa con il Napoli. In una situazione diversa magari l’affare si sarebbe potuto anche chiudere”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Buone notizie da Castel Volturno: aggiornamento condizioni Politano, rientrati 5 ‘nazionali’

Pastorello a Castel Volturno per rinnovo Meret: novità sulla durata

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici