Auriemma: “In Europa League vanno gestiti quelli a disposizione”

Raffaele Auriemma durante “Gonfia la rete”, su Tele A espone la sua opinione sull’emergenza infortuni del Napoli. Gattuso non ha scelte.

Auriemma non le manda a dire, la società ha sprecato una bella occasione, ecco perché:

“Sicuramente, e lo dico con convinzione, se il Napoli dovesse giocare male con il Granada, cosa che può verificarsi, ci saranno i soliti a dire “Il Napoli ha giocato male!”.

Ora come ora, vanno gestiti quelli a disposizione di Gattuso, almeno fino ai recuperi con il Benevento. Però una domanda, a mio dire, è lecita: per quale motivo hanno regalato Llorente all’Udinese, in mancanza di Mertens, successivamente Osimhen e Petagna (che giocava sempre)? Da qui si può chiaramente dedurre che gli infortuni capitano, e non bisogna ritrovarsi in situazioni del genere. Soprattutto se competi ancora in match Europei”.

