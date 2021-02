E’ allarme in casa azzurra – Bagni: “Il Napoli ha solo tre attaccanti”

Salvatore Bagni, a “Gonfia la rete”, su Tele A, ha parlato dei recenti imprevisti che sta affrontando il Napoli.

Bagni parla dell’emergenza del Napoli, ora Gattuso deve reinventarsi:

“Lobotka ed Elmas giocheranno per cercare di far riposare Insigne, meglio non rischiare. Il Napoli ha solo 3 attaccanti disponibili al momento, non può permettersi di perderne anche un altro. Sicuramente sin dall’inizio Insigne non sarà schierato, se perdessero anche lui dovrebbero addirittura cambiare modulo”.

