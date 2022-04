Grassani: “Caso plusvalenze? Ecco cosa rischiano i club”

Il legale del club azzurro fa chiarezza sulla situazione plusvalenze

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha parlato del caso plusvalenze mentre era presente a Firenze all’evento in ricordo di Artemio Franchi.

Queste e sue parole:

“[…]Cosa rischiano i club? I temi fondamentali sono due: il primo è la presunta alterazione dei valori dei calciatori che non hanno avuto incidenza ai fini dell’iscrizione al campionato successivo, ai fini cioè dell’ottenimento della licenza nazionale. In questo caso le conseguenze potrebbero essere al massimo di natura pecuniaria quindi ammende per i club e inibizione di durata medio breve per i dirigenti dei club. Se invece i club sono accusati di aver alterato il parametro del patrimonio netto ai fini della concessione della licenza Italia e quindi di aver avuto un patrimonio netto in attivo grazie a queste operazioni, questi club rischiano una penalizzazione in classifica e in casi più gravi anche sanzioni più pesanti

