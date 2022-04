Milan-Bologna: all’intervallo è 0-0

La capolista non sblocca il risultato nel posticipo casalingo contro il Bologna

Il Milan non riesce a sbloccare la gara e all’intervallo il parziale rimane sullo 0-0. Il Bologna sta mettendo in difficoltà i rossoneri (anche loro pericolosi in un paio di occasioni) che devono anche ringraziare il loro portiere Mike Maignan, autore di grandi parate.

