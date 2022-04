Calciomercato: Arsenal su Osimhen e Lautaro Martinez

Un altro club inglese sarebbe sulle tracce dell’attaccante nigeriano

Tuttosport riferisce che l’Arsenal tiene sott’occhio Victor Osimhen e Lautaro Martinez per il prossimo mercato estivo. Per l’attaccante argentino, si legge, sarebbero sufficienti 70 milioni di euro mentre per il nigeriano sarebbero disposti ad offrirne fino a 100.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 30.630 nuovi positivi e 125 decessi nelle ultime 24 ore

Cucci: “Spalletti è il miglior allenatore dell’era De Laurentiis”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: ong, in Polonia volontario Mediterranea