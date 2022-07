Il Mattino – Januzaj a un passo dal Napoli: si può chiudere nei prossimi giorni.

Adnan Januzaj è un obiettivo concreto del Napoli, che è pronto a lanciarsi sul giocatore nelle prossime ore. La trattativa con l’esterno belga sembrerebbe trovarsi già a buon punto e potrebbe essere chiusa in maniera positiva nei prossimi giorni. Il giocatore è svincolato dalla Real Sociedad ed è pronto per entrare a far parte di una nuova società.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’Empoli vuole riscattare Luperto, chiesto uno sconto al Napoli

Napoli-Mertens: capitolo chiuso, Giuntoli a caccia del sostituto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sabato da caldo record, 22 città con il bollino rosso