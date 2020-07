Osimhen, l’intermediario conferma: “Vicini alla chiusura, Napoli piazza giusta”

Osimhen è virtualmente del Napoli

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Andrea D’Amico. Il noto procuratore, è l’intermediario dell’l’affare che sta per portare Victor Osimhen a vestire la maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“E’ un’operazione su cui c’è il silenzio finchè non viene finalizzata, quindi io non posso aggiungere altro. Se arriva merito un caffé? Allora per me schiumato! Oggi pomeriggio? E’ una cosa in definizione, ma non posso aggiungere altro. A Gattuso piacciono tutti giocatori forti, sono riusciti a fare un asse importante lui e Giuntoli, in modo tale da poter fare questo Napoli sempre più forte. Per Osimhen Napoli è la giusta piazza, non Liverpool”​​​​​​​.

