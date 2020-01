Inter regina del mercato. Napoli con una grossa mancanza: un terzino sinistro

Galassi: perché Amrabat ha scelto la Fiorentina? Probabilmente il Napoli poneva più limiti al suo futuro

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti giornalisti ed opinionisti per parlare del Napoli, del mercato condotto dal club azzurro e delle ultime ore di calciomercato.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Balice: “Haaland? Si è appena trasferito al Dortmund, non mi stupirei di vederlo alla Juventus”

Nicola Balice, calciomercato.com: “Emre Can-Dortmund? Ha fatto le visite mediche, l’operazione è chiusa. 26-27 milioni più bonus che arriverà a circa 30 milioni. Haaland? Si è appena trasferito al Dortmund, non mi stupirei di vederlo alla Juventus, soprattutto quando c’è Mino Raiola di mezzo. Credo che un trasferimento di Haaland si possa ipotizzare tra 12-18 mesi. Mercato in entrata? Sta continuando a muovere qualche giovane, ma niente di rilevante”.

Cassetta: “La Lazio ha l’accordo con Giroud: la situazione”

Valerio Cassetta, calciomercato.it: “Giroud? Tare è volato a Londra, ma già da ieri la Lazio ha l’accordo con il giocatore. Lotito vuole sfruttare la classifica a suo vantaggio, Olivier è un segnale alle altre pretendenti. Sono ore decisive, cruciali: pare che le difficoltà siano nel contratto. La cifra che potrebbe far felice il Chelsea sono 4-5 milioni di euro. Intanto il giocatore stamattina non si sta allenando con la squadra. Percentuale di chiusura? Questa mattina mi dicevano 60% sì e 40% no perché c’è un’altra pretendente. Giroud è messo sul mercato da tempo, lui vuole giocarsi le sue carte in una squadra importante, non so che scelta farà”.

Capuano: “Inter regina del mercato, Marotta direttore sportivo più bravo”

Giovanni Capuano, Radio24: “Ultime ore di mercato? Mi aspetto poco. La Lazio ha spedito il direttore sportivo a Londra per cercare un accordo, c’è qualche altra voce, ma mancano poche ore. Fiorentina protagonista assoluta di queste ultime ore, anche se probabilmente non riuscirà a piazzare Criscito. Inter regina del mercato? Sicuramente. Bisogna capire se riuscirà a colmare quel gap con la Juventus che è comunque favorita. Certamente l’Inter ne esce più forte. La Juve ha bisogno di lavorare molto sul bilancio, con la plusvalenza di Emre Can comincerà questo senso di lavoro. Direttore sportivo più bravo? Quando porti Eriksen, è difficile trovare qualche direttore sportivo migliore”.

Chiariello: “Ultima giornata di calciomercato, c’è fibrillazione: domani tireremo le somme”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Ultimo giorno di calciomercato. Restano poche ore, il Barcellona ha preso un giovane a 31 milioni facendogli un contratto per 5 anni con clausola a 500 milioni. Quale sarebbe la clausola di Maradona? Sottil bella promessa della Fiorentina, va al Verona per farsi le ossa: giornata di fibrillazione, domani tireremo le somme”.

Galassi: “Amrabat ha scelto la Fiorentina perché pone meno limiti del Napoli”

Giacomo Galassi: “Amrabat non è ufficiale, non è detto ci sia la clausola: non è stato ancora comunicato niente. Il vero problema per la Fiorentina è stato convincere il Verona che preferiva cederlo a Napoli. Stanotte sono stati a trattare fino a notte fonda, la Fiorentina offre 18 milioni+2 di bonus. Perché Amrabat ha scelto la Fiorentina? Probabilmente il Napoli poneva più limiti al suo futuro. Pulgar si è ripreso nelle ultime partite, da quando Iachini l’ha messo nel suo ruolo”.

Floro Flores: “Da giovane ho fatto qualche bravata, ma mi sono preso le mie soddisfazioni”

Antonio Floro Flores, ex calciatore: “Ho sempre segnato da attaccante centrale, poi mi hanno portato sulla sinistra. Mi sono tolto qualche soddisfazione. Sono partito nel giovanili del Napoli, per mio padre significava tanto.

Un’esperienza che poteva andare diversamente se fossero stati onesti con me. Sono stato allenato da Zeman, Mondonico, Agostinelli… ricordo quest’ultimo che mi chiamava a casa in un periodo non facile per me, mi ha dato tanto. Una volta per giocare oltre ad avere i controcoglioni, dovevi essere forte. Adesso voglio fare una vacanza con i miei quattro figli, che in questi anni ho trascurato.

Quando ero al Napoli mi sono lasciato andare, alle mie bravate, ho fatto qualche errore di gioventù. Compagno di bravate al Napoli? Qualche serata con Massimo Russo, Antonio Bocchetti, erano loro che mi portavano dietro perché ero piccolo.

Zeman? Un grande insegnante, mi ha lanciato nel calcio che conta. Di esperienze belle ne ho avute, Arezzo, Udine dove ho trovato tanti amici. Contatto con la Juve? Venivo da un’annata in cui giocavo poco e volevo giocare, litigai con Guidolin. Si propose la Juve, ma non avrei giocato neanche lì. Giocatore più forte con cui ho giocato? Edmundo, ci volevamo bene. Amava il mio essere scugnizzo. Messi o Ronaldo? Ronaldo amo come si è costruito, Messi più naturale. Napoli? Negli ultimi 10 anni un grande campionato, speriamo che questo periodo negativo sia passato e non torni più. Ci può stare un anno particolare dopo tutto questo tempo”.

Chiariello: “Mercato del Napoli che si conclude con una grossa mancanza: un terzino sinistro”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Sta per terminare questa sessione di mercato e il Napoli chiude probabilmente con la carenza del terzino sinistro. Una squadra che porta a casa Demme, Lobotka, Politano e si porta già avanti con Rrahmani e Petagna, non si può dire che non abbia lavorato bene. Resta un grande buco. C’è un doppio turno di Champions, campionato, la Coppa Italia, come si può pensare che Mario Rui possa farle tutte? È una manchevolezze grave che si associa all’aver perso Amrabat per merito della Fiorentina. Se Giuntoli per un verso si becca un buon voto, dall’altro prende un grande 4″.

