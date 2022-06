Le parole di Zoff su Meret: “Merita assolutamente di giocare”

Dino Zoff ha rilasciato delle dichiarazioni sul portiere del Napoli Alex Meret.

Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal. Queste ultime riguardano il portiere azzurro Alex Meret.

“Meret ha già dimostrato quanto vale ed ora ha bisogno di giocare. Se gioca al Napoli va benissimo ma adesso c’è anche la questione legata a David Ospina. La concorrenza è straordinaria ma il futuro è certamente dalla parte di Meret poiché è più giovane. Credo che due portieri che hanno un livello uguale non possano stare nella stessa rosa altrimenti si genera confusione. Le gerarchie sono ridicole: se un portiere non gioca viene sostituito ma non c’è bisogno di riposare.”

