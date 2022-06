Napoli, rinnovo Fabian Ruiz: emergono novità sull’offerta del club

La Gazzetta dello Sport riporta una notizia sull’offerta da parte del Napoli per il rinnovo di Fabian Ruiz.

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe fatto un offerta di rinnovo a Fabian Ruiz, che ha sempre dimostrato il suo talento all’interno del gruppo squadra. Di seguito i dettagli della proposta:

“Ancora più difficile il rinnovo per Fabian Ruiz, visto che di fatto il Napoli ha offerto solo una stagione in più con ingaggio leggermente superiore all’attuale. Per un professionista, in una stagione in cui si gioca fino a novembre e alla ripresa in gennaio di fatto si è iiberi di firmare un contratto con un nuovo club, è difficile accettare un’offerta che lo vincola senza assicurargli particolari guadagni. Ma il mercato sa riservare anche sorprese.”

