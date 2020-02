Demme: “Bello segnare! Maradona il migliore al mondo. Da bambino Gattuso il mio idolo. L’obiettivo è…”

Demme felice di aver segnato e aiutato la squadra. Non vuole essere paragonato a Maradona che è il migliore al mondo.Gattuso è stato il suo idolo da bambino. L’obiettivo del Napoli adesso è raggiungere i 40 punti.

Demme a Sky

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco quanto ha dichiarato:

Demme

“E’ stato molto bello segnare e dare un aiuto alla squadra. Non voglio essere paragonato a Maradona, lui resta il migliore al mondo. Mio padre era un suo grande fan e perciò mi chiamò Diego. Ero un grande fan di Gattuso e Pirlo, formavano una coppia fortissima a centrocampo. Uno lottava ed uno aveva una grande tecnica, erano i miei idoli da bambino. Tutta la squadra si allena duramente, abbiamo più qualità in mezzo al campo ma io sono solo una piccola parte del gruppo. Dobbiamo arrivare a 40 punti il prima possibile per poi pensare ad altri obiettivi europei”.

