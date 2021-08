Napoli: uno tra Ounas e Petagna partirà, per Mertens buone notizie

Radio Marte annuncia notizie sul Napoli, in particolare sul rientro di Dries Mertens e sull’eventuale partenza di Adam Ounas o Andrea Petagna.

Da Radio Marte arriva qualche notizia che riguarda il Napoli. La prima voce riguarda il calciomercato, in particolare due attaccanti: Adam Ounas ed Andrea Petagna. Uno dei due potrebbe lasciare a breve il club.

“Se Aurelio De Laurentiis non otterrà dall’Olympique Marsiglia il denaro richiesto per cedere Ounas a titolo definitivo e non in prestito con riscatto, a partire sarà Andrea Petagna, che ha diversi estimatori in Serie A. Sarebbe possibile anche un addio attuando la formula del prestito. Sulle sue tracce si registra soprattutto l’interesse di squadre come la Sampdoria. “

Poi si parla di Dries Mertens, altro attaccante azzurro. Secondo Radio Marte il giocatore potrebbe rientrare per il match contro la Juventus.

“Per quanto riguarda Dries Mertens arrivano buone notizie. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dagli allenamenti di Castel Volturno sarà presente contro la Juventus: il belga sarà dunque convocato da mister Luciano Spalletti per la sfida del 12 settembre 2021.”

