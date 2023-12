Dolore alla gamba destra per Mazzarri durante Real Madrid-Napoli

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha riportato un dolore alla gamba destra nel corso della sfida contro il Real Madrid.

Nella serata di mercoledì il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha riportato un dolore alla gamba destra. Il tutto è avvenuto nel corso di Real Madrid-Napoli, in particolare durante un errore commesso dalla sua squadra.

Di seguito quanto di legge su Il Corriere del Mezzogiorno:

“Non è stata una giornata facile per Walter Mazzarri al Bernabeu. Il tecnico di San Vincenzo, infatti, è andato in panchina nonostante la febbre molto alta: il termometro segnava quasi 40 gradi ma ha deciso comunque di stare al fianco dei suoi ragazzi in una partita importante che sarebbe portuta essere decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions. Le disavventure non sono finite qui. Durante la partita si è arrabbiato con la squadra per un errore, è saltato e ha messo un piede in fallo tanto da procurarsi un discreto dolore alla gamba destra.”

