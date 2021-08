Manchester City-Ronaldo, il giocatore criticato per la sua scelta

Cristiano Ronaldo è stato duramente criticato dopo che ha scelto di iniziare una nuova avventura nel Manchester City.

Sono giorni non facili per Cristiano Ronaldo, che sarebbe sempre più vicino all’addio con la Juventus. Il portoghese avrebbe scelto già la sua nuova meta: il Manchester City. Tale scelta però non è passata inosservata, infatti Ronaldo è stato criticato da Ole Gunnar Solsjkaer, l’allenatore del Manchester United.

“Siamo professionisti, ma se hai giocato nel Manchester United non vai al Manchester City“. Queste le parole del tecnico del Manchester United, club in cui ha giocato dal 2003 al 2009.

