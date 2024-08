Corriere dello Sport – Neres, annuncio rimandato per i diritti d’immagine: ma questione già risolta

L’edizione odierna del quotidiano, conferma che David Neres ha firmato, e nella giornata di oggi sarà annunciato dalla SSC Napoli. Nella giornata di oggi svolgerà il primo allenamento alla corte di Conte, i due si sono già incontrati ieri.

“La questione che ha costretto a ritardare le comunicazioni in pompa magna, e a rimettere in ghiaccio lo champagne, è relativa a certi aspetti legati ai diritti d’immagine. Le parti, però, hanno continuato a lavorare senza sosta per limare distanze e differenze e per concludere tutto al volo. Missione compiuta già ieri in serata, con tanto di firme”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

McTominay, manca l’accordo con il Napoli: notizie scorrette dall’Italia

ADL già perplesso dalla prestazione con il Modena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi