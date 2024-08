The Athletic – McTominay, manca l’accordo con il Napoli: notizie scorrette dall’Italia

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, le informazioni su Scott McTominay, diffuse in Italia sono errate. Il ds Giovanni Manna è ancora in trattativa per il centrocampista del Manchester United:

“Dopo aver effettuato quattro acquisti, l’attenzione dello United si è spostata sulle uscite, con le trattative che si intensificano sulla potenziale uscita di Scott McTominay. Il ds del Napoli Giovanni Manna si è recato in Inghilterra per incontri faccia a faccia su McTominay e si stanno facendo progressi, anche se le notizie in Italia sui termini personali concordati con il giocatore non sono corrette”.

