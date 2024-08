Corriere dello Sport – Mario Rui, San Paolo in stand-by: vorrebbe tornare in Portogallo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Mario Rui. Tra il giocatore e il San Paolo mancherebbe l’accordo per definire l’operazione. Lui sogna il ritorno in Portogallo, nonostante la lingua sia la stessa, ma le prospettive sono decisamente diverse. Mario preferirebbe il ritorno in patria, dopo aver trascorso molti anni in Italia.

