Corriere dello Sport – Conte chiama Gaetano: è tornato ad allenarsi in gruppo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rientro in gruppo di Gianluca Gaetano. Il giocatore, dal rientro da Castel di Sangro, aveva lavorato sempre a parte con Folorunsho, Mario Rui e Osimhen. Ovvero, insieme ai giocatori messi sul mercato dalla società. Non è stato convocato per la prima di Coppa Italia con il Modena, né tantomeno per il debutto in campionato con il Verona. Ieri, però, il giocatore è rientrato a tutti gli effetti in gruppo. Conte necessita di nuove soluzioni, in un momento in cui la coperta è molto corta.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

McTominay, manca l’accordo con il Napoli: notizie scorrette dall’Italia

ADL già perplesso dalla prestazione con il Modena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi