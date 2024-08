Romano: “Lukaku si avvicina a piccoli passi, tutte le parti convinte”

Secondo il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, l’affare per Romelu Lukaku sarebbe in via di definizione. Tutte le parti coinvolte sono convinte che l’affare andrà in porto. A piccoli, passi, ma la situazione si sta evolvendo in positivo. Nella giornata di oggi, il Chelsea annuncerà Joao Felix e ultimerà i documenti per il passaggio di Broja all’Ipswich Town.

Dunque, in settimana Lukaku potrebbe avvicinarsi molto al Napoli, perché sbloccare l’affare è il prossimo obiettivo dei Blues. Le parti coinvolte sono convinte, il belga è fuori dai piani del Chelsea, difatti si allena a parte poiché in attesa di ritornare alla corte di Antonio Conte.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

