Corriere dello Sport – Osimhen, mossa dell’Arsenal: può arrivare un’offerta da 100mln

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, non sarebbe finita tra Osimhen e l’Arsenal. Dopo aver provato a trattare per Gyökeres dello Sporting Lisbona, sembrerebbe che il club di Premier, sia tornato sulle tracce del nigeriano. Nuovo orizzonte, dunque, per il bomber del Napoli: “De Laurentiis continua a valutare il giocatore almeno cento milioni – la clausola è alta, 130, e nessuno si è avvicinato a tale cifra – e l’idea è che l’Arsenal possa spingersi nei dintorni, volendo. E tra l’altro sullo sfondo resiste l’ipotesi Arabia Saudita (l’Al-Ahli s’era informato tra giugno e luglio)”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

McTominay, manca l’accordo con il Napoli: notizie scorrette dall’Italia

ADL già perplesso dalla prestazione con il Modena

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi