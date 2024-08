Tuttomercatoweb.com – Amrabat proposto al Napoli: la Fiorentina chiede 15-20mln

Secondo il giornale online, Sofyan Amrabat sarebbe stato proposto al Napoli. Il centrocampista è in uscita dalla Fiorentina, pur essendo sceso titolare in campo alla prima di campionato. Dunque, il marocchino potrebbe salutare i viola negli ultimi giorni di calciomercato, con il Napoli che sarebbe un’alternativa alla Premier League.

La Fiorentina vorrebbe monetizzare, accontentandosi anche di una cifra al di sotto dei 25 milioni, chiesti un anno fa al Manchester United per il riscatto. Amrabat potrebbe partire per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, poiché i viola si sono cautelati con un rinnovo, prima di mandarlo in prestito al club di Premier.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

