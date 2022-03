QUESTIONE DI MODULI – Napoli-Udinese: previsione tattica e probabili formazioni

Dopo il successo contro il Verona, il Napoli si prepara ad affrontare l’Udinese in casa propria.

Il Napoli ha battuto il Verona allo stadio Marcantonio Bentegodi, dimostrando di avere la giusta tenacia per combattere anche gli avversari più ostili. Il campionato però non è terminato, dunque la squadra di Luciano Spalletti si prepara ad una nuova sfida. Si tratta della partita contro l’Udinese e questa volta il terreno di gioco è più che favorevole agli azzurri che tornano allo Stadio Diego Armando Maradona. Per quanto riguarda la classifica attuale il Napoli è al secondo posto alle spalle del Milan: con una vittoria ed un eventuale sconfitta dei rossoneri la compagine guidata da Luciano Spalletti potrebbe quindi centrare nuovamente il primo posto.

Situazione totalmente differente per quanto riguarda l’Udinese: il club friulano si trova attualmente nella parte destra della classifica, cioè al 14° posto con 30 punti. Nonostante ciò la squadra di Gabriele Cioffi non perde una gara dallo scorso 13 febbraio. Inoltre nelle ultime gare ha portato a casa due punti pesantissimi, dovuti a due pareggi contro Roma e Lazio.

Il Napoli di Spalletti

Analizzando a grandi linee la squadra partenopea possiamo affermare quasi con certezza che Luciano Spalletti non farà grandi cambiamenti rispetto all’ultima formazione schierata. L’unica differenza potrebbe essere il ritorno da titolare di Lorenzo Insigne che in tal caso andrebbe a sostituire Hirving Lozano. Per quanto riguarda la situazione relativa agli assenti, il tecnico dovrà fare a meno di Andrea Petagna e Kevin Malcuit. Nonostante ciò potrebbe tornare disponibile Axel Tuanzebe, che dunque potrebbe partire dalla panchina.

A seguire la probabile formazione azzurra: Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

L’Udinese di Cioffi

Anche l’Udinese guidata da Gabriele Cioffi potrebbe fare i conti con un’assenza. Stiamo parlando del difensore Perez, che nella gara contro la Roma ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. Non si sa ancora con certezza se non si potrà contare su di lui, il tecnico bianconero però avrebbe già in mente sull’alternativa. In caso di forfait Cioffi punterà su Zegelaar.

A seguire la probabile formazione della squadra ospite: Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto.

Tattica Napoli-Udinese

Il punto di forza del Napoli è certamente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha regalato tantissime vittorie al Napoli di Spalletti nel corso di questo campionato. Inoltre potrebbe aumentare il numero di reti segnate in casa, che attualmente sono solo due. Parlando invece dell’Udinese non è da sottovalutare l’attacco. La coppia Deulofeu-Beto sta dimostrando di essere davvero efficace ed in sintonia. Ciò vuol dire che la difesa non dovrà assolutamente abbassare la guardia di fronte all’attacco friulano.

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli interessato a Casale del Verona, parla l’agente del giocatore

Napoli-Udinese, i friulani ci credono: ecco il dato ad essi favorevole